Friday for Future

Es begab sich zu der Zeit an einem Freitag dem 24.09.2021 um 14 Uhr auf dem Opernplatz mitten in der Innenstadt der Landeshauptstadt.Bei fast sommerlichen Temperaturen zogen ganz normale Menschen durch die Straßen Hannovers und demonstrierten gegen den Raubbau an der Natur.Nach den ersten "Hochrechnungen" über die Teilnehmerzahl, war mir klar: die müssen sich verrechnet haben. Es sollen ca. 8.000 (tsd.)Menschen gewesen sein. Mir kam es mehr vor. Ich hatte schon 26.000Demonstranten bei der ersten Demo und mitten im Sommer erlebt und daskam dem sehr nah. 25.000 waren es gegen Pegida - und da war es saukalt.Und am 26.09.2021 folgte die Wahl ... offentlich keine "Eintagsfliege" und so schnell verflogen, wie so manch anderes.Ob das zu erwartende Konstrukt regierungsfähig ist und ob die frischgewählten nicht gleich die Diäten erhöhen und Wahlversprechen eher schlecht als recht umsetzen, wird die Zeit zeigen.... von der skeptischen Francis Bee