Quer durch Hannover: Dat Gröne Hus

Quer durch Hannovers Innenstadt verläuft entlang der Sehenswürdigkeiten der Rote Faden und stellt neben dem Opernhaus und dem Neuen Rathaus auch verstecktere Ecken wie die Aegidienkirche und das Laveshaus vor. In der Calenberger Neustadt könnt ihr euch auf eine spannende Tour begeben, wenn ihr dem Blauen Faden folgt. Doch auch abseits dieser leitenden Fäden gibt es in Hannover sehenswertes zu entdecken.

Nur einen Katzensprung von Hannovers Maschsee entfernt liegt in der Südstadt die Sextrostraße. Hier erbaute Karl Börgemann im Jahr 1899 für den Kaufmann Simon Gröne ein Wohnhaus, das seinem Namen auch durch grün glasierte Backsteine und Ziegel alle Ehre macht. Börgemann hatte in Hannover Architektur studiert und war bereits Anfang der 1880er Jahre als Bauleiter der Apostelkirche unter Conrad Wilhelm Hase tätig. Der Einfluss der Hannoverschen Schule ist auch an seinen weiteren Bauten wie der im Volksmund genannten Tränenburg, der Villa Willmer zu sehen. "Dat Gröne Hus" in der Sextrostraße reiht sich mit seinen gotischen Formen in diesen Stil ein, zeigt aber auch schon mit floralen Verzierungen z.B. Elemente des Jugendstils. Über drei Geschosse zieht sich die prachtvolle Fassade. Türmchen und Arkaden setzen spielerische Akzente.Wir sind begeistert und freuen uns, dass "Dat Gröne Hus" unter Denkmalschutz steht und somit in Hannovers Stadtbild auch in der Zukunft ein besonderer Hingucker sein wird.Roter Faden: https://www.myheimat.de/hannover-calenberger-neust... Blauer Faden: https://www.myheimat.de/hannover-calenberger-neust... Quelle:Knocke, Thielen "Hannover - Kunst- und Kulturlexikon"Wikipedia