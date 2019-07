Das 6. NDR Klassik Open Air in Hannover. 

“ und nach einer Pause die „“ aufgeführt.Wer nicht wie meine Freunde und ich vor der Bühne sondern kostenlos, aber von meinen Rundfunkgebühren finanziert, auf den Maschwiesen saß, war begeistert.Das Wetter spielte tatsächlich mit, der Wochen vorher voraus gesagte Regen mit Blitz und Donner kam nicht. Die Sonne ließ sich bei ihrem Untergang blicken und die Temperaturen hielten sich mit 16 Grad in Grenzen.So war es nicht ganz so voll wie letztes Jahr und die Warteschlangen vor den Toilettenhäuschen hielten sich in Grenzen.Die Stars der Opernszene überzeugten begleitet von der NDR Radiophilharmonie unter der Leitung von Keri-Lynn Wilson und den vielen Chormitgliedern. Die Bühnentechnik gab ihr Bestes, so dass wir auf den vielen Großleinwänden das Spektakel wunderbar verfolgen konnten.Viele Leute hatten wie wir einen Klappstuhl und etwas zum Picknicken mitgebracht.Bei harmonischer Stimmung wurde auch gerne mit den Nachbarn geteilt.Nach dem Sonnenuntergang habe ich einen kleinen Rundgang mit der Kamera gemacht.Hier ein paar Bilder.Richtig schöne Bühnenbilder von den Aufführungen gibt es unter