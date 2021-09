Damals in Hannover: Im August 2006 zog zum letzten Mal die Re-Incarnation-Parade durch die Straßen

Leider sollte der 19. August 2006 das letzte Mal sein, dass Hannover an der Spitze der modernen Jugendkultur stand. 2007 blies der Veranstalter den Party-Umzug wegen der gleichzeitig angekündigten Loveparade ab. Ab 2008 passierte dann leider ebenfalls nichts mehr, wohl auch wegen verschärften Auflagen seitens der Stadt Hannover.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen vor allem im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch – manchmal aber auch in anderen Teilen Hannovers. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.