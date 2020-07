Damals in Hannover: Die Re-Incarnation-Parade 2005

Auch bei diesem Beitrag musste ich wieder Zugeständnisse an "Google" machen, weil sonst die Gefahr besteht, dass der ganze Beitrag zwangsgelöscht wird (ist bei einem Bericht über eine Infa-Modenschau schon einmal gesehen). Deshalb habe ich Aufnahmen von allzu freizügigen Outfits aussortiert und bei den verbliebenen Aufnahmen schon einmal gepixelt oder geschwärzt. Gleichwohl, vielleicht springt die gute Laune von damals mit der Bildergalerie doch noch auf die Leser über und weckt die eine oder andere Erinnerung.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im Stadtbezirk Döhren-Wülfel und zum Teil auch darüber hinaus fotografisch. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse.Auch über die EXPO 2000 hinaus wird die kleine Zeitreise durch den Stadtbezirk fortgesetzt. Bis in das Jahr 2009 hinein soll in loser Folge an Ereignisse im Süden Hannovers erinnert werden. Scans werden dabei aber immer weniger, Fotos aus meinem digitalen Archiv nehmen zu. Mit Berichten über Veranstaltungen 2009 wird die Serie dann langsam auslaufen. Denn damals stieg ich bei MyHeimat ein und begann so nach und nach Fotos und dann auch Texte einzustellen. Und Doubletten soll es nicht geben.