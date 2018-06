bietet an ...



Ob nun Alt oder Neu ... alles landet irgendwann in der Beuteilbörse.



gs@bauteilboerse-hannover.de

Die Bauteilbörse ist ein Lager, wo all das noch Verwendung findet, bearbeitet, weitergegeben, verkauft und vermittelt wird, was ein anderer noch gebrauchen kann. Hier kommt nichts weg und jeder kann Schätze entdecken, die es nirgends mehr gibt.Das Lager ist umfangreich. Besuchen Sie unsere Ausstellung und schauen Sie, staunen Sie und verlieben Sie sich in alte Werkstoffe im Original, aufgewertet, bearbeitet.Upcycling ist eine Kunstform zur Verhinderung von Verschwendung, weiter entwickelt für neue Verwendung im Jetzt und Heute. Abfallvermeidung ist ein Kernpunkt. Link



Mehr zum Thema Upcycling auf der offiziellen Webseite: direkt-Link Fragen beantwortet gern Gert Schmidt per Mailoder telefonisch unter: 0511-64216481Ein erstes Kennenlernen ist auch während der Öffnungszeiten möglich:Dienstag zw. 15 und 19 Uhr.Über Preise reden/schreiben wir hier nicht, doch verschenken können wir (fast) nichts.Kontakt-Adresse:Bauteilbörse HannoverGlocksee Bauhaus e.V. – Der VorstandGlockseestraße 3530169 Hannover (Calenberger Neustadt)PostadresseGlocksee Bauhaus e.V.Postfach 606530060 HannoverT 0511 – 123 574 28 oder 0151 – 157 802 66... von der baurecycelten Francis ... und schaut auch hier Link