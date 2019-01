Eine der Sehenswürdigkeiten Hannovers.... (DoRu)

Ob Innen- oder Außenbereich, für uns Hobbyfotografen eröffnen sich trotz wiederholtem Besuchs immer wieder neue Motive sowie Sichtweisen.So auch am letzten Donnerstag.....aufgrund der Wetterlage ein geeignetes Ziel.Sich hier an Geschichtszahlen festzuhalten empfinde ich als müßig.Das kann Wiki besser: https://de.wikipedia.org/wiki/Neues_Rathaus_ (Hannover)Hier also meine Eindrücke.....Hinzu fügen möchte ich noch, dass die Lichtverhältnisse nicht das sogenannte "gelbe vom Ei" waren.