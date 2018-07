Die Donnerstagsrunde.........

Wir haben uns nach Jahren wieder einmal auf den Maschsee begeben um zu versuchen, die Schönheit dieses Gebietes mit der Kamera einzufangen und vor allem, dem Leser nahe zu bringen.Bekannt sein dürfte, dass der künstliche See seinen Ursprung in einer Initiative des braunen Teils Deutschland hat, also aus der NS-Zeit stammt. Deshalb ist der Freizeitwert auch in heutiger Zeit nicht gebrochen und auch wenn es seit Langem keine Motorbootrennen auf dem See mehr gibt, komm der Sport nicht zu kurz. Rudern, segeln, Drachenbootrennen, alles hat alles seinen festen Platz auf dem See. Die Schifffahrt (sonnabends auch mit Solarkatamaran) hat auch ihren Reiz. Sonderfahrten sind buchbar, dann sogar mit Bordservice.Ein paar Fotos wie immer, obwohl wir ausgerechnet gestern durch hohe Frequentierung des Hecks etwas in der Bewegungsfreiheit beschränkt wurden. Egal, mach das Beste draus, anders geht es nicht. Jeder hat sein Recht.