Auf den Spuren der altägyptischen Kultur aus vier Jahrtausenden.... (DoRu)

in Hannover.Hier wird eine Sammlung“ altägyptischer Kunst vom 4. Jahrtausend v. Chr. bis in die römisch-christliche Zeit gezeigt. Dazu gehören Reliefs, Skulpturen, Stelen, Amulette, Papyri und Mumien.Vergessen dürfen wird nicht die Amarna-Kunst (die Zeit Echnatons, nach der neuen Hauptstadt auch Amarna-Zeit genannt, nimmt in der ägyptischen Kunst eine Sonderstellung ein. Echnaton hatte mit den religiösen Traditionen seines Landes gebrochen und verehrte allein die Sonne, als deren irdische Verkörperung er sich selbst sah). Danke Wiki, smile!Mein Schwerpunkt als "Kulturbanause" waren die Skulpturen der Pharaonen u.ä. Es tut mir Leid, dass ich nicht zu jedem Foto eine Erklärung habe. Doch vielleicht schauen sich Interessierte mal auf der Webside des Museums um.