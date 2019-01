Kunsttage Barsinghausen 2019 – Der Kunsthandwerkermarkt

Bei der 15. Auflage der Kunsttage in Barsinghausen präsentieren sich am 23. und 24. Februar mehr als 90 Künstler auf einer der längsten Kunstmeilen in der Region Hannover im Schulzentrum "Am Spalterhals". Erlesenes und traditionelles Kunsthandwerk kombiniert mit trendigem Design machen diesen Markt zu einem Geheimtipp in der Region.Bereits vor dem Schulzentrum im Außenbereich zeigt der Metallkünstler Thomas Thiel aus Wallhöfen stilvolle Vogelskulpturen für den Garten. Dabei wählt er für die Formgestaltung einen passenden Findling aus und verbindet diesen mit den Materialien Edelstahl und Glas zu einem eindrucksvollen Gesamtbild. Auf diese Weise entstehen sowohl meterhohe Vögel als auch kleinere Exemplare für jeden Standort.Als Einstimmung auf das nächste heilige Fest stellt Andrea Timpert aus Eschershausen handbemalte Straußen- und Wachteleier bei den Kunsttagen vor. Bei der filigranen Malerei auf der zerbrechlichen Schale verleiht sie mit Motiven im Stil der hessischen Weißstickerei jedem Ei ein ganz besonderes und zeitloses Aussehen, welches sich ursprünglich nur in der Leinenstickerei wiederfindet.Eine ganz alte Tradition betreibt der Eldagsener Jürgen Bettner in seiner "Deistertöpferei". An der hauseignen Töpferscheibe fertigt er nach eigenen Entwürfen Objekte an, die es so in keinem Haushaltswarengeschäft zu finden gibt. Bei verschiedenen Trocknungsprozessen, die teilweise bis zu 2 Wochen andauern entstehen so beispielsweise hochwertige Tassen, Krüge und Teller. Zunächst wird bei einem ersten Brennvorgang dem Ton das kristalline Wasser entzogen und im Anschluss die spezielle mehrfarbige Glasur künstlerisch aufgetragen. Bei einem zweiten 13-stündigen Brennvorgang und exakt 1.170 Grad entsteht dann der besondere Glanz und Stabilität der Formen. Die Gebrauchsgegenstände sind danach sogar Backofen- und Spülmaschinenfest.Ein echter Hingucker sind die Arbeiten der "Webhexe" Marion Schubert aus der "Traumfängerwerkstatt" Springe. Jeder einzelne Traumfänger enthält die Symbole für die vier Elemente: Steine für die Erde, Muscheln oder Seeschnecken für das Wasser, Perlen für das Feuer und natürlich Federn für die Luft.Alle Traumfänger sind mit farbigen Seidenbändern umwickelt und können für besondere Anlässe wie Taufen oder Hochzeiten dienen oder werden für bestimmte Interessen des Empfängers ausgestattet. So gibt es bei ihr unter anderem Traumfänger für Gärtner, Fußballfans oder Katzenliebhaber.Humorvoll geht es in den Büchern des Schriftstellers Manfred Gerike zu. Teils urkomisch aber immer aus dem vollen Leben gegriffen, dank guter Beobachtungsgabe. Heitere Lektüre zum Entspannen und aufmuntern für jede Altersgruppe.Ein besonderes Hobby hat auch die Seifensiederin Cordula Ewert aus Wennigsen. Für die Herstellung der Seifen benutzt sie rein pflanzliche Öle aus kontrolliertem biologischen Anbau in Verbindung mit Deisterquellwasser. Ätherische Öle verleihen den "Deisterseifen" ein angenehmes Aroma mit erfrischenden Düften nach Lavendel, Rosen oder Meeresbrise, die dann mit Zusätzen von z.B. Ziegen- oder Schafsmilch eine besonders pflegende Wirkung entfalten. Selbst für Hunde hat sie eine Seife entwickelt, die Gerüche im Fell neutralisiert.Bei vielen Künstlern wird auch dieses Mal der Trend zum wiederverwerten oder auch das Upcycling erkennbar. So entstehen aus ausgedienten Kaffeekapseln oder altem Besteck neue Schmuckunikate mit ideellem Charakter sowie aus alten Jeanshosen neue Taschen und Westen, denen man ihr ursprüngliches Leben nicht mehr anzusehen vermag.Einige Künstler lassen sich beim Arbeiten über die Schulter schauen und die Besucher können bei verschiedenen Vorführungen die Entstehung der Produkte und die Techniken genauer kennenlernen, wie z.B. das Klöppeln, Holzdrechseln, Töpfern, die Papiergestaltung bis hin zur Herstellung einer Waldorfpuppe oder der klassischen Malerei.Nach dem gemütlichen Bummeln und Fachsimpeln lädt zum Ausruhen mit kleinen Speisen und Getränken das Künstlercafé ein. Zur Auswahl stehen mehr als 50 verschiedene Kuchen und Torten, die von den Ausstellern gebacken werden.Ort: Schulzentrum „Am Spalterhals"Adresse: Am Spalterhals 12, 30890 BarsinghausenTermin: 23.02. und 24.02.2019Öffnungszeiten: Sa. 13:00 bis 18:00 Uhr und So. 11:00 bis 18:00 UhrEintritt: 2 Euro - Kinder frei (bis 12 Jahren)(Der Eintrittspreis wird bei vielen Künstlern ab einem Mindestumsatz von 20 Euro erstattet)