Beim Kirschblütenfest ging es japanisch zu

Am Hiroshima-Hain gab es einiges an diesem Nachmittag zu sehen und zu erleben. Die Compagnie Millelieux bot einen Hochstelzen-Walkact, in einem Zelt wurde eine Teezeremonie gezeigt, japanische Spezialitäten reizten den Gaumen und Mitglieder von Kampfkunstvereinen zeigten Ausschnitte aus ihrem Trainingsprogramm. Ebenfalls wieder mit dabei war der Döhrener Judo-Club Sakura. Helmut Fuchs zeigte mit seiner Gruppe Übungen des TaiJi-Chuan. Nicht fehlen durften natürlich auch die Mitglieder der hannoverschen Cosplayer-Szene. In phantasievollen Kostümen gehüllt, stellten sie ihre Helden aus Mango-Comics und Filmen dar. Wer als Fotograf freundlich fragte, durfte mit tollen Bildern von Ihnen nach Hause gehen.