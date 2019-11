Lebensgefährlich für Radfahrende, trotz Änderung: Ampelschaltung Industrieweg Hannover

Sofort ändern:

Ampelschaltung Industrieweg



Von Mitgliedern der Ortsgruppe Langenhagen auf ihrem Weg nach Hannover wurde gemeldet, dass die Ampelkreuzung Vahrenwalder Straße / Industrieweg jetzt eine Baustellenampel hat, die die oft geforderten getrennten Ampelphasen für rechtsabbiegenden Verkehr und Radfahrer geradeaus hat.Die Ampelzeiten stimmen nicht, so dass der Querverkehr noch lange über die Radwegfurt fährt, wenn die Radfahrenden längst grün haben: Todesgefährlich, besonders bei Dunkelheit. Zu sehen in diesem Video, ab Minute 2:00:Noch ist diese zu ändernde Schaltung "nur" an der vorläufigen Baustellenampel vorhanden, aber es muss verhindert werden, dass diese gefährlichliche Schaltung auch an der endgültigen Ampel dauerhaft installiert wird.Die ADFC Ortsgruppe Stadt Hannover, auf deren Gebiet diese Kreuzung liegt, wurde informiert.Ein Beitrag des