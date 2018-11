Weihnachtsmarkt 2018: Tolle MÃ¤rkte in Niedersachsen

Auch in Niedersachsen beginnt bald die Zeit der Weihnachtsmärkte: 2018 befinden sich wieder viele schöne Märkte im nordwestlich gelegenen Bundesland. In niedersächsischen Schlössern und Burgen erwartet Sie nicht nur ein Weihnachtsmarkt!

Natürlich hat auch Niedersachsen einiges an Weihnachten und in der Adventszeit zu bieten. Auch hier findet jeder seinen ganz persönlichen Weihnachtsmarkt , der für behagliche Stimmung sorgt. Dabei bieten die Märkte viel mehr als nur Glühwein und sämtliche Leckereien. Vor allem können die Weihnachtsmärkte mit einer tollen Atmosphäre punkten. Schon jetzt steht fest, welche Städte einen Adventsmarkt anbieten. Hier findet ihr eine kurze Übersicht.Weihnachtsmarkt Hannover: 28.11. bis 22.12.2018Hannover InnenstadtBraunschweiger Weihnachtsmarkt: 28.11. bis 29.12.2018Rund um den Dom (Burgplatz ) und Platz der Deutschen EinheitHistorischer Weihnachtsmarkt Osnabrück: 26.11. bis 22.12.2018Marktplatz und Altstadt von OsnabrückWolfsburger Weihnachtsmarkt: 26.11. bis 29.12.2018Innenstadt WolfsburgGöttinger Weihnachtsmarkt am alten Rathaus: 28.11. bis 29.12.2018Göttinger Altstadt, Markt 9Hamelner Weihnachtsmarkt: 26.11. bis 23.12.2018Innenstadt HamelnWeihnachtsmarkt Hildesheim: 26.11. bis 27.12.2018Historischer Marktplatz, Platz An der LilieWeihnachtsmarkt und Weihnachtswald in Goslar: 28.11. bis 30.12.2018MarktplatzLüneburger Weihnachtsmarkt: 28.11. bis 23.12.2018Lüneburger Innenstadt, Platz Am SandeWolfenbütteler Weihnachtsmarkt: 27.11. bis 23.12.2018Wolfenbütteler Stadtmarkt(Quelle: http://www.weihnachtsmarkt-deutschland.de/niedersa...