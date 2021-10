Jubiläum: 45 Jahre Kalender „Hannover gestern“

Auch Hannover gehört zu den ausgewählten Städten.Deraus Mönchengladbach bringt 1978 den ersten Kalender heraus.Neben Hannover erscheint der Kalender mit der Zusatzbezeichnung „gestern“ in 11 NRW-Städten. Bereits 1979 sind es 39 Städte in ganz Deutschland.Die beiden ersten Hannover gestern Kalender enthalten alte Fotos aus dem Bildbestand des Historischen Museums Hannover, mit knappem Text versehen, in der Regel nur mit einer Topografie-Angabe. Später sollte der Text umfangreicher werden.Im Jahr 1981/82 stellt der Joeres-Verlag die Produktion ein. Der Kalender 1982 erscheint jedoch noch.1983 führt derdas Kalender-Geschäft weiter, zunächst noch in Mönchengladbach ansässig, danach um 1986 Umzug in das nahegelegene Heinsberg. Weiterhin tragen zahlreiche Bildgeber zum Gelingen des Kalenders bei, auch das Historische Museum ist noch einmal dabei..1984 werden schon 72 Städtekalender verlegt, darüber hinaus verbreitert der Verlag seine Produkt-Palette mit historischen Motiven aus den früheren deutschen Ostgebieten und der DDR (Sachsen, Thüringen). Später sollten noch weitere Kalender hinzukommen, wie beispielsweise "Landwirtschaft früher", "Auto-Oldtimer" (Ford, Opel, Mercedes), "Traktoren früher" und "Motorrad- und LKW-Veteranen".1991 wendet sich Herrvom Verlag Müllenbruch + Minkenberg auf Hinweis eines Bonner Journalisten an einen Bürger aus Bothfeld, ob er nicht alte Fotos hätte, die zur Gestaltung des Kalenders Hannover gestern 1992 beitragen könnten. Gefragt, bejaht und so wird aus einer losen Anfrage eine enge Zusammenarbeit mit dem Verlag und Herrn, die - ohne Unterbrechung - bis heute anhält.Ab Kalender 2016 ändert der Verlag die Inhaberverhältnisse. Aus m + m Verlag Müllenbruch + Minkenberg OHG wirdmit der Abteilung, Ansprechpartner für die Kalender-Gestaltung und Vertrieb ist weiterhinDie Fotostrecke zeigt alle bis heute erschienenen Hannover gestern Kalender. Beim Abfotografieren der Kalenderblätter gab es leider, bedingt durch Lichtverhältnisse, nicht unerhebliche Bildverluste. die so in den Kalendern nicht vorhanden sind. Auch sind die Bildunterschriften nur schwer erkennbar. Sie werden bei den jeweiligen Kalenderblättern hinzugefügt, allerdings teilweise mit einem stark gekürzten oder geänderten Text.