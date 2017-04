Bothfeld – So wird es nie wieder sein (13): Der Giesecke-Hof liegt in Trümmern

Historie der Hofstelle Giesecke



Was geschieht mit dem Grundstück Sutelstraße 10?

Das Bauernhaus an der Gemeinde-Grenze zu Bothfeld wurde im Jahr 1895 durch den Klein-Buchholzer, geb. 1838, vermutlich der Sohn des Brinksitzers, Haus Nr. 23*, errichtet.Nach dem Tod des Erstbesitzers im Jahr 1921 übernahm der 51-jährige Sohnden Hof. Kurz vor Ende des 2. Weltkrieges verstarb, der mit seiner Fraugeb.zwei Töchter**, aber keinen männlichen Erben hatte. So wurde die älteste Tochter, geb. 1919, neue Besitzerin der Hofstelle. 1946 heiratete sie in 2. Ehe den Landwirt, Erbe des ehemaligen Kleinkötnerhofes, Klein-Buchholzer Kirchweg Nr. 34***. Im folgenden Jahr wurden sie Eltern eines Sohnes.****zog zu ihrem Mann in den Klein-Buchholzer Kirchweg, die Verwaltung des Hauses Sutelstraße 10 übernahm ihre Mutter, Altenteilerin* Nachweis: Gemeindeprotokoll Klein-Buchholz aus 1863** Dora und Else*** Vor 1907, Jahr des Anschlusses von Klein-Buchholz nach Hannover, Haus Nr. 14).**** JürgenNach dem 2. Weltkrieg wurde der Hof nicht mehr landwirtschaftlich genutzt. In den 1950-er und 60-er Jahren siedelten sich Speditionen an. Am 1. August 1972 verlegte die Zaunbau-Firmaihre Geschäftsräume vom Groß-Buchholzer Kirchweg in die Sutelstraße 10. Der Betrieb blieb dort bis zuletzt.1982 verstarb. Seine Frauüberlebte ihn um 13 Jahre. Danach übernahm vermutlich Sohndie Hofstellen Sutelstraße 10 und Klein-Buchholzer Kirchweg 34.Laut Angaben eines Bothfelders aus der Nachbarschaft, verkauften die Erben des ehemaligen Kleinkötnerhofes Nr. 14 (lt. Rezess 1856 Nr. 19) das Grundstück zu guten Konditionen, von einem hohen Millionenbetrag ist die Rede. Für ein Grundstück in bester Lage kein zu hoher Preis.Erbfolge Priesshof (auch Priehs oder Prieß geschrieben), aufgestellt von, 24.11.1936 mit Nachtrag:(1814-1893) Einheirat in den Kleinkötnerhof(1856-1922) >(1875-1940) >1911-1982) >(1919-1995) >(1947-).Es soll ein viergeschossiges, voll unterkellertes (Tiefgaragen) Gebäude mit Wohnungen, Büros, Praxen und Läden errichtet werden.Objekt der "Mecklenburgische Versicherung"Bauherr: "Sutelstraße Projektgesellschaft"Planung und Ausführung: Lenz-HäuserVermietungsanfragen: jens@michael-emmelmann.deLiteratur:Von den Urzeiten bis zur Gegenwart, Chronik und Heimatbuch Klein-Buchholz mit Lahe, Stoffert, G., 2004.Bothfeld - Geschichte von Kirchspiel und Voigtei von Wilhelm Winkel, bearbeitet von Dr. Ingeborg Tehnzen-Heinrich https://www.myheimat.de/hannover-bothfeld/kultur/h... Heimatbund Niedersachsen, 1986)