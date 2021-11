ADVENTSLEUCHTEN in Bothfeld

Wie schön, dass es als Ersatz ein überschaubares Fest gibt, das die Organisatoren, Vorsitzender Gemeinschaft Bothfelder Kaufleute (GBR) und, Betreiber Einkaufspark Klein-Buchholz, ADVENTSLEUCHTEN nennen.. Es soll am 27. November 2021 zwischen 14 und 19 Uhr unter Corona-Bedingungen in einem abgesperrten Bereich des Einkaufsparks Klein-Buchholz stattfinden. Nach einer Verlautbarung GBR ist eine sogenannte Weihnachtsinsel mit mehreren Ständen des Bastel- und Kunsthandwerks, sowie ein Kinderkarussell geplant. Auch das leibliche Wohl soll nicht zu kurz kommen.Schon heute ist das „ADVENTSLEUCHTEN“ an mehreren Standorten (EKZ Kurze-Kamp, Kirche Heilig-Geis, Sutelstr/Ecke Gernsstraße, Bothfelder Platz, Sutelstraße, Einkaufspark Klein-Buchholz, Prüssentrift) zu bewundern.Eine Fotostrecke soll dies belegen. Allerdings ist teilweise die Bildqualität nicht optimal, mein Fotoapparat ist nicht der Allerbeste.