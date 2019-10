Bothfeld: Trauer um Straßenmagazin-Verkäufer Michael

, der Verkäufer des Straßenmagazins "Asphalt", steht nicht mehr an seinem angestammten Platz neben der Postagentur. Stattdessen füllt ein Blumenarrangement und ein liebevolles Schreiben die verwaiste Stelle aus.ist im Alter von 57 Jahren gestorben.Er gehörte 15 Jahre zum Erscheinungsbild des Einkaufszentrums Kurze-Kamp-Straße und war in Bothfeld voll integriert. Sogar die Gemeinschaft Bothfelder Kaufleute (GBK) lud ihn zum Neujahrsempfang ein. Für ein kleines Schwätzchen war, der ursprünglich aus Leipzig kam und viele Höhen und Tiefen miterleben musste, immer zu haben. Man erfuhr aus erster Hand Quartier-Neuigkeiten.Nun hat sich sein Lebensweg vollendet. Möge er in Frieden ruhen.