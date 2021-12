Altes und Neues aus Bothfeld - Folge 7: Presse-Halbwahrheit Inbetriebnahme Hochbaubahnsteig Kurze Kamp-Straße

„…haben die barrierefreie Anlage der Station Kurze-Kamp-Straße am Dienstag (Anm. Berichterstatter 14.12.21) offiziell in Betrieb genommen“.Diese Mitteilung Ist zwar korrekt, aber es ist eben nur die halbe Wahrheit. Mit keiner Silbe wird erwähnt, dass der Hochbau-Bahnsteig "Kurze-Kamp-Straße" bereits seit Freitag, 10. Dezember 2021 in Betrieb ist, exakt um 11 Uhr 07 hielt dort die erste Straßenbahn.Sehr bedauerlich, dass dieser wichtige Hinweis den Leserinnen und Lesern nicht gegeben wurde.Ansonsten enthält der Presse-Beitrag viele wertvolle Informationen.