Unterstützung der Eberhard-Schomburg-Förderschule durch das virtuelle Schützenfest 2020.

Der Förderverein wird mit der gespendeten Summe mithelfen, einen der besonderen Schwerpunkte der Schule zu realisieren: Arbeit mit modernen Medien."Unterstützte Kommunikation lautet für uns ein ganz wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit." erläuterte Schulleiter Martin Haße.Darunter zu verstehen ist der Einsatz unterschiedlicher Kommunikationshilfen für Schülerinnen und Schüler, die nicht oder kaum sprechen können. Das können z.B. Bild- und Symbolkarten oder auch Tablets mit einer Sprachausgabe sein, die es diesen Schülerinnen und Schülern ermöglicht, sich mitzuteilen.Und die Förderschullehrerin Cordula Meinhardt-Müller fügte an, dass allein schon das Antippen von Symbolbildern auf dem Tablet dazu beitragen kann, Förderhilfen anbieten zu können.Das Spendengeld soll daher auch in die Anschaffung von Tablets mit spezieller Kommunikationssoftware für nichtsprechende Schülerinnen und Schüler investiert werden.Christian Dawideit, 1. Vorsitzender des Gleidinger Schützenvereins, verwies darauf, dass diese Spende durch das diesjährig erstmals durchgeführte virtuelle Schützenfest ermöglicht wurde.Oliver Bornemann, erfahrener und beliebter DJ der Region, gab den Anstoß dazu:"OK! Corona hin, Corona her, wir führen das Schützenfest einfach virtuell durch. Schau`n wir `mal!". Perfekt unterstützt von der Technik durch Tristan Köppa und Omar Fischer von „Köppa & Fischer Medien“ war das virtuelle Schützenfest 2020 ein voller Erfolg - die Presse hatte darüber sogar bundesweit berichtet.Am Ende der Veranstaltung konnte Christian Dawideit ein Spendenaufkommen von rund 1.950,00 Euro vermelden, da alle Beteiligten diese Veranstaltung ehrenamtlich durchführten.Der Schützenverein Gleidingen beschloss daraufhin, diese Summe in etwa zu dritteln. Bereits übergeben wurde eine Spende an das „Kids Camp“ der ev. Luth. St. Gertruden Kirchengemeinde in Sommerferien, jetzt der Eberhard-Schomburg-Schule und demnächst einem Kinder- und Jugendhaus in Ingeln-Oesselse.