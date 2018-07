Damals in Bemerode: Denkmal für ermordete Polizisten

Der Doppelmord geschah genau ein Jahr zuvor am 22. Oktober 1987. Ein Gewalttäter erschoss hier in Bemerode die beiden Polizeibeamten Ulrich Zastrutzki und Rüdiger Schwedow in Ausübung ihres Dienstes. Zwölf Monate später enthüllte die damalige Vize-Bürgermeisterin des Stadtbezirks Kirchrode-Bemerode-Wülferode, Irene Meinecke, an der Stelle des schrecklichen Geschehens einen Gedenkstein. Der Anstoß für das Mahnmal kam aus den Reihen des Bezirksrates. Steinmetz Ernst Hinze stiftete daraufhin den zehn Zentner schweren Dolomitstein.