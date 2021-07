Reform 2021 - Reformation & Islam

Worte, Gespräche Musik



Ein neuer Reformationsskurs im christlichen Glauben - die Veränderungen und das Wissen über den Islam.



Dazu erleben wir zwei Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, zwei Menschen mit ganz unterschiedlichem Glauben, zwei Menschen mit verbindenden Gedanken.

Wir bleiben nicht Betrachtende an diesem Abend. Wir können uns einbringen.



Und wir werden in die Welt einer so anderen und begeisternder Musik entführt.



Dr. Hamideh Mohagheghi

in Teheran geboren, ist eine aus dem Iran stammende Juristin, islamische Theologin und Religionswissenschaftlerin. Sie ist Mitbegründerin des islamischen Frauennetzwerkes Huda, Sprecherin des Rates der Religionen in Hannover und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwissenschaften für die islamische Theologie an der Universität Paderborn.



Prof. Dr. Wolfgang Reinbold

in Kassel geboren, Beauftragter für Kirche und Islam der evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, Prof. für Neues Testament an der Geord-August-Universität Göttingen, Gründungsmitglied des Rates der Religionen Hannover, Kurator der Dr. Buhmann-Stiftung für interreligiöse Verständigung, kennt Kirche auch als Pastor in der Marktkirche Hannover, wo er bis 2009 tätig war.



Hesam Asadi hat seine musikalischen Wurzeln in Kurdistan. Mit der Kamantsche, die er bei seinem Musikstudium in Teheran lieben lernte, zaubert er eine ungewöhnliche, musikalische Stimmung. Sein musikalisches Wirken bildete dieser Musiker mit viel Gefühl für die besonderen Klänge dieses Streichinstruments aber auch der Daf an der Universität Hildesheim weiter.



Der Eintritt ist frei! Wir bitten Sie aber um einen Scheinwurf, der der Qualität des Abends entspricht, am Ausgang.