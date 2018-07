FreiRäume in Harenberg

Das Programm der Barbara-Kirchengemeinde-Harenberg-Döteber zur Lange Nacht der Kirchen wird wieder ohne Pause "durchgespielt":

18.00 Uhr FreiGeschichten

In Heike Baakes Gute-Nacht-Geschichten geht es um Gefühle, Charaktereigenschaften und um das Glück, das alle suchen. Da lernen die Kinder Silas das Glühwürmchen kennen, das die Welt verändert oder auch Friedericke Langsam, die einfach nicht schnell sein kann. Natürlich dürfen hier auch die „etwas älteren“ Besucher gern zuhören.



18.30 Uhr FreiTöne

Damit startet der musikalische Teil des Abends. Der Kirchenchor der BarbaraKirchengemeinde unter der Leitung von Bärbel Steding hat traditionell eine halbe Stunde auch zum Mitmachen vorbereitet. Die Chormitglieder zeigen, dass Kirchenchöre alles andere als „angestaubte“ Musik zu bieten haben.



19.00 Uhr FreiLlusion?

Carsten Sygusch ist seit frühester Kindheit von Sir A. C. Doyle´s Romanfigur Sherlock Holmes begeistert und fasziniert von der Kunst der Täuschung, Psychologie, Körpersprache, Deduktion und Dingen, die darüber hinausgehen, so wie alles, was nicht in unser rationales Denken passt. Der Illusionist - Kopfmagier – stellt die Konzepte des freien Willens in Frage, ist scheinbar in der Lage, in die Köpfe anderer Personen zu schauen. Er präsentiert seine MINDGAMES,



19.45 Uhr FreiesLeben?

Leo Keita - die Musik dieses Künstlers ist geprägt durch seine Heimat Mali. Die Mischung von Lebensfreude, Liebe zur Natur, aber auch der Unsicherheit der Zukunft in einer sich in Afrika verändernden Welt - das alles spiegelt sich in seiner Musik wieder. Eigene Kompositionen, aber auch Traditionelles wird zu hören sein.





20.15 Uhr FreiWelt

Der NEUE CHOR ist weltweit und weltoffen eingestellt, bei ihm geht es um die ganze Welt - von Australien bis Südafrika, vom Morgenrot bis zum Abpfiff und darüber hinaus. Der Chor bietet auch bei seinen Stimmen diese Weite Spanne: Es singen Menschen zwischen 30 und über 70 Jahren gemeinsam. Gesungen wird, was dem Chorleiter Wilfried Müller gefällt. Und es darf alles sein – nur nicht ernsthaft. Deutsch, fremdsprachig, aktuell oder aus den 60ern.



21.00 Uhr FreiBibel

Zärtliche bis erotische Liebeslieder zweier Liebender - kaum in der Bibel zu vermuten. Das Hohelied Salomons jedoch ist Teil des Alten Testaments und wird im Mittelpunkt der Szenen der Schauspieler Christiane Ostermayer und Christoph Linder stehen. Beide Schauspieler sind bekannt aus Film- und Fernsehproduktionen. Musikalisch

Interpretiert und untermalt diese Sammlung selbstständiger Liebeslieder aus dem 2. & 3. Jahrh. Matthias Harnitz auf der Sunpan und ungewöhnlichen Instrumenten. Mystische Klangwelten können wir erwarten.



21.35 Uhr FreiSong

Ansteckend fröhlich, erfrischend anders, mitreißend fetzig – das ist der ChoroFun. Er verbindet rund 30 SängerInnen in Lust am Singen und an bewegenden Rhythmen. Gospel ist das große Thema, aber gezielt auch neue, teilweise noch unbekannte Spirituals und bekannte Lieder in neuen, ungewohnten Chorsätzen. Aber das Repertoire ist viel umfassender. Mitreißende Lieder mit Chorleiter Albrecht Drude.





ca. 22.20 Uhr Guten Abend gute Nacht....

... Mit diesem Lied gehen alle Akteure und Besucher des Abends als Schlussandacht nach Hause.



Was es mit Flöten an diesem Abend auf sich hat?

Kommen Sie in die St. Barbara-Kirche nach Harenberg und erleben Sie es an diesem Abend!

Getränke, Barbara-Käse und andere Leckereien warten auf Sie!

Über eine geldliche Gabe zur Finanzierung des Abends freuen wir uns!