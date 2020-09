Einladung zum Partnerschaftsrundgang in Ahlem mit kleinen Gaumenfreuden

Auf den Spuren unserer deutsch-französischen Partnerschaft

Partnerschaftsrundgang in Ahlem – Tour d´Ahlem

Fünfzig Jahre Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Petit-Couronne haben im Stadtbezirk an vielen Orten ihre Spuren hinterlassen. Doch wo kann man diese Spuren entdecken?Nun lädt derzur „TOUR de JUMELAGE“ ein.



Organisatorisches

Erinnerungsorte mit GedenktafelnGemeinsam werden Erinnerungsorte mit Gedenktafeln und anderen Hinweisen aufgesucht. Der Rundgang ist mit Plaudereien, Informationen undverbunden. Kostenlose GaumenfreuenDass im Rahmen der Partnerschaft Gaumenfreuden nicht zu kurz kommen, können Gäste während des Rundganges an verschiedenen Anlaufpunkten bei kleinen Kostproben nachvollziehen. Auch anist gedacht: Wer findet z. B. die meisten „Europasterne“?Der Rundgang beginnt am Samstag, dem 26. September, um 14 Uhr am Hof der Gaststätte „Heimspiel“ (SV Ahlem), Petit-Couronne-Straße 23 und dauert ca. zwei Stunden.Der Abschluss ist am Bürgergemeinschaftshaus Ahlem mit einem kulinarischen Ausklang.Besonders ansprechen möchten wir unsere. Vielleicht können hier schöne Erinnerungen aufgefrischt werden.Leider ist die Teilnehmerzahl auf fünfzehn gegrenzt. Wir bitten daher umbei Hartmut Bartel, Tel. 0511- 409 210 oder minstrels.bartel@t-online.de.Hygiene-Regeln werden selbstverständlich beachtet und natürlich bringen Teilnehmer ihre Masken mit.