Unterwegs mit der Gruppe 49 on top: „Fluss mit fünf Buchstaben in Hannover“

Interessiert? Dann einfach über den Link Kontakt zur Gruppe aufnehmen!!

Es liegt zwar nahe, ist aber nicht die Leine! Vielmehr geht es um die Fösse, deren Wasser einen deutlich höheren Salzgehalt als die Nordsee hat und die daher kaum zufriert. Im September sollten wir damit sowieso nicht rechnen! Die Frage ist eher, ob der Sommer ihr überhaupt ausreichend Wasser lassen wird. Vom Treffpunkt in Davenstedt geht es zunächst zum Garten Eden und dann weiter in den Wald bei Velber, dem Ursprungsgebiet der Fösse. Begleiten wir die Fösse nun ein Stück ihres Weges und genießen die Ausblicke und Eindrücke auf dieser Entdeckertour, an deren Ende eine gemeinsame Mittagseinkehr geplant ist.Wegstrecke: Ohne nennenswerte Höhenunterschiede verläuft die ca. 8,5 km lange Strecke weitgehend auf befestigten Abschnitten, aber auch auf unbefestigten Wiesen- und Waldwegen. Festes Schuhwerk ist empfohlen.Sie würden gerne zusammen mit anderen netten Menschen interessante Entdeckertouren in sowie auch im Umfeld von Hannover unternehmen? Gerne gemeinsam mit uns, den Mitgliedern der 49 on top Gruppe Hannover.Für Rückfragen sowie Interesse an weiteren Informationen nutzen Sie bitte unseren Kontakt-Link: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z