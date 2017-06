Effi Kiefer - Malerin der Moderne

Fließende Farben erzeugen in ihren Bildern eine Dynamik, die den Betrachter in das Bild hineinzieht. Organisch anmutende Formen lassen beim Betrachter eine eigenwillige Welt entstehen.Effi Kiefer:"Wenn ich male gehe ich ohne Absicht und Planung vor. Ich will möglichst viel dem Zufall überlassen. Die Malweise vollzieht sich zuerst durch Schleudern und Fließen der Farben. Durch den zufälligen oder gesteuerten Zerlauf der Farben ineinander, entstehen organische Formationen, die allmählich zu einer imaginären, bizarren Welt über und unter dem Wasser, sowie verbleibende Rückstände aus der heutigen Zeit nicht mehr verwendbare Reste, erwachsen. Durch den scheinbaren Zufall und eigenwilligen selbstsuchenden Verlauf des Materials, formt sich die eigentliche Aussage meiner Bilder. In meinen Arbeiten versuche ich die Welt organischer Urformen mit der Sprache des zu malenden verarbeitenden Materials gleichwertig zu verbinden. Dem Betrachter gebe ich bewusst Spielraum für eigene Interpretation."Kontakt:Effi KieferSanderskoppel 3022391 HamburgTel.: 040 / 21974553Handy: 0174 / 9365737Webseite www.effi-kiefer.de Facebook https://www.facebook.com/effikief/