Wie alt sind Hunde in Menschenjahren? Das sagt eine neue Studie

Bisher galt: Ein Hundejahr gleich sieben Menschenjahren. Doch diese Faustregel stimmt nicht mehr.

Sieben-Jahre-Faustregel wird durch natürlichen Logarithmus ersetzt

Forscher haben eine neue Formel aufgestellt, um das Alter von Hunden mit dem von Menschen zu vergleichen. Bislang galt die Faustregel: Ein Hundejahr gleich sieben Menschenjahren. Doch die gilt inzwischen als überholt. Ein US-amerikanisches Forscherteam der University of California San Diego hat eine Studie durchgeführt. Die Studie erschien im Fachjournal “Cell Systems” und beinhaltet die neue, zwar kompliziertere aber auch exaktere Formel. Wenn ein Hund 20 Jahre alt wird, ist das schon sehr sehr alt, Menschen hingegen leben deutlich länger. Wegen der Tatsache, dass junge Hunde viel schneller altern, als junge Menschen wurden bislang immer für ein Hundejahr sieben Menschenjahre gezählt. Doch wie die Forscher jetzt herausgefunden haben ist diese Rechnung doch nicht so einfach wie gedacht. Denn ein Hund ist bereits mit einem Jahr erwachsen! Man könnte ihn in diesem Alter mit einem 30 Jahre alten Menschen vergleichen.Hunde altern also zu Beginn sehr schnell und später dann langsamer als wir Menschen. Anstelle der bisherigen Regel schlagen die Forscher Aufgrund ihrer Untersuchungen an 104 Labrador Retrievern eine exaktere Formel vor, um das Menschenalter eines Hundes zu berechnen. Die Formel lautete: Menschenalter = 16 x In (Hundealter) + 31 . “In” steht für “natürlicher Logarithmus” deshalb empfiehlt sich die Berechnung mit Hilfe eines Taschenrechners. Benutzt man diese Formel, entsprechen zwei Hundejahre dann ungefähr 42 Menschenjahren, und vier Hundejahre ca. 53 Menschenjahren. Laut dem Fachmagazin “Spektrum der Wissenschaft” liegt die Lebenserwartung von Labrador Retrievern bei ungefähr 13 Jahren. Dieses Alter würde ungefähr dem Menschenalter von 70 bis 75 Jahren entsprechen, dies ist auch die weltweit durchschnittliche Lebenserwartung von Menschen.