Wanderungen auf dem Kullaberg

Die Brandung hat die Gesteinsmassen rundgestoßen und abgeschliffen. Zudem hat die Ostsee vor der Landhebung von 5 bis 10 Metern Höhlungen in die Felswände gefressen. Mehr als 20 Grotten gibt es am Berg, alle an Ufersteilwänden.Oberhalb der Steilküsten finden sich Wälder, die bis zu 187 m ü.d.M. ansteigen. Die Laubbestände von Eichen, Linden, Eschen und Erlen wechseln ihre Farben mit den Jahreszeiten. Durch die Wälder führen Naturpfade, die zu Wanderungen einladen. Ein großer Teil der Halbinsel ist als Naturschutzgebiet ausgewiesen.Die Halbinsel Kullaberg wird gern von Touristen aufgesucht, auch aus Deutschland und Dänemark. Gasthäuser laden zu üppigen Mahlzeiten ein. Beim Leuchtturm Kullens Fyr findet der Tourist ein Museum, das Auskunft gibt über das Naturschutzgebiet, seine Flora und Fauna. Im Meer finden sich neben reichen Fischbeständen Schalentiere, Seeigel, Schnecken und Muscheln. In den Wäldern lassen sich Füchse, Dachse, Rothirsche und Rehe finden und Buntspechte, Schwarzspechte und Grünspechte und weitere Vögel beobachten. Zur Übernachtung dienen Hotels wie auch ein Vier-Sterne-Campingplatz, der bestens mit Hütten ausgestattet ist. .