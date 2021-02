Anzeige

Mein Tagesausflug nach Dresden

Kultur und Schönheit können ganz verschieden definiert werden. Ganz besonders zutreffend geht es mit: Dresden. Die Fülle und Pracht herausragender Kulturgüter unweit der Elbauen sind so überwältigend, dass Besucher nur atemlos staunen können.



Eigentlich sollte niemand mit dem Attribut „weltberühmt“ allzu verschwenderisch umgehen. In Dresden aber ist es durchweg angebracht. Nicht nur für die „großen Drei“, den barocken Zwinger, die Semperoper und die Frauenkirche, sondern auch für die Brühlsche Terrasse und das Residenzschloss, für die Elbschlösser am Loschwitzer Hang, für das Blasewitzer Villenviertel, die Hellerauer Gartenstadt und natürlich für die zwölf Museen der Staatlichen Kunstsammlungen. Darin begegnen Ihnen Schätze wie Raffaels Sixtinische Madonna oder mit dem Grünen Gewölbe – die größte Schatzkammer der Welt.

