Für Waldtraut zum 90. Geburtstag

Liebe Waldtraut,heute hast Du Deinen 90. Geburtstag geschafft! Welch ein Glück, welch eine Freude!Seit mehr als 50 Jahren kennen wir uns.Wir sind verbunden durch viele Ereignisse unseres Lebens - in freudvollen wie auch in überschatteten Lebenslagen.An so manchen Stationen haben sich unsere Wege getroffen.An so einigen schönen Orten durften wir zusammen Zeit verbringen.Da gibt es so manche wunderbare Erinnerung, die ich im Herzen und in Bildern bewahre.In meinem Bücherregal stehen viele Bücher als Gaben von Dir.Heute stand eine gemeinsame Geburtstagsfeier mit Deinen Lieben auf dem Programm.Die war bedauerlicherweise nicht möglich, doch konnten wir telefonieren.Hier sollst Du wissen: in Gedanken bin ich bei Dir.Ein Brief an Dich ist heute auf die Reise gegangen.Du wirst erst später von diesem digitalen Gruß hier erfahren, da Du selbst nicht online gehst.Deine 90-Jahres-Feier werden wir nachträglich wohl auch noch schaffen!