Die ultimative Anleitung zur Reinigung des Toilettenbodens

Für Ihre Gesundheit ist es wichtig zu wissen, wie Sie Ihren Toilettenboden reinigen können. Doch 60 % der Menschen wissen nicht, wie man Toilettenböden richtig reinigt.Dabei ist die Aufgabe gar nicht so schwer, wenn Sie die Reinigung Ihres Badezimmerbodens in Ihre tägliche Routine einbeziehen. Um mehr zu erfahren, lesen Sie den Blog weiter.Reinigung des ToilettenbodensDie gängigste Art von Badezimmerböden sind Fliesen, Porzellan oder Keramik. Diese Arten von Böden lassen sich leicht reinigen und pflegen. Das Beste daran ist, dass Sie auch natürliche Produkte verwenden können. Allerdings können Fliesen tiefe Ecken und Fugen haben. Das kann zu Problemen führen, wenn man sie unbeaufsichtigt lässt. Außerdem kann sich in diesen Bereichen Schimmel oder Seifenschaum bilden. Diese Produkte können ebenfalls Flecken verursachen.Wie Sie Ihren Badezimmerboden reinigen könnenDas Reinigen Ihrer Toilette ist keine mühsame Aufgabe, wenn Sie diese einfachen Schritte befolgen. Schauen wir uns das mal an:1. Reinigen Sie den BodenAchten Sie darauf, dass der Boden der Toilette frei von losen Gegenständen ist. Entfernen Sie Mülleimer und Hocker, wenn Sie Kinder im Haus haben. So erhalten Sie einen freien Bereich, in dem Sie sich frei bewegen können. Wenn Sie Matten in Ihrer Toilette haben, waschen Sie diese. Sie können sie auch in der Waschmaschine reinigen. Ansonsten können Sie eine elektrische Reinigungsbürste für eine gründliche Reinigung verwenden, ohne Energie zu verlieren. Damit erreichen Sie auch die Stellen, an die Sie sonst nicht herankommen.2. Staub entfernenDas Aufwischen und Entfernen des losen Schmutzes hilft Ihnen später beim Schrubben. Sie können einen Besen oder einen Staubsauger verwenden. Achten Sie jedoch darauf, dass der Boden trocken ist, damit Ihr Staubsauger keinen Schaden anrichten kann.Mit einer elektronischen Scheuersaugmaschine können Sie sich diese Aufgabe leicht machen. Leiten Sie das Wasser zunächst in die Ecken und entfernen Sie den gesamten Schmutz und Staub. Sammeln Sie den Müll ein und werfen Sie ihn weg, damit der Abfluss nicht verstopft.3. SpülenNun spülen Sie den Boden mit sauberem Wasser ab. Sie können einen Bodenwischer verwenden, um das Wasser in den Abfluss zu leiten. Sie können auch einen Wischmopp verwenden, der das überschüssige Wasser effektiv ableitet.4. TrocknenSobald Sie fertig sind, trocknen Sie den Toilettenboden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Verwenden Sie ein altes Handtuch, um den Boden zu wischen. Achten Sie jedoch besonders auf die Fugen, da dort die Gefahr der Schimmelbildung größer ist.Wie reinigt man die Bodenfliesen in der Toilette?Badezimmerfliesen brauchen die richtige Pflege, um lange zu halten. Ein paar Minuten Ihrer kostbaren Zeit genügen, und schon haben Sie einen sauberen und glänzenden Toilettenboden.Schritt 1 – Kacheloberfläche reinigenDie Reinigung Ihrer Toilettenfliesen kann schwierig sein, wenn Sie nicht wissen, wie man sie effektiv durchführt. Sie müssen Ihre Badezimmerfliesen mit ein paar einfachen Schritten reinigen. Das hilft, den Schmutz von der Fliesenoberfläche zu entfernen.Schritt 2 – Stellen Sie eine Reinigungslösung herWir wissen, dass Sie kein kommerzieller Fugenreiniger sind. Deshalb müssen Sie eine eigene Lösung herstellen. Für leicht verschmutzte Fugen mischen Sie Wasser und Backpulver. Sprühen Sie etwas Essig, wenn Ihre Toilettenfugen verfärbt sind. Essig kann jedoch einige Fliesenmaterialien beschädigen. Vermeiden Sie Essig, wenn Sie Schiefer, Steinfliesen, Granit oder Marmor haben. Stattdessen können Sie eine Mischung aus Wasserstoffperoxid und Backpulver verwenden.Schritt 3 – Schrubben der FugenJetzt ist es an der Zeit, die Fugen mit der vorbereiteten Lösung zu reinigen. Sie können eine Zahnbürste verwenden, um die Reinigungslösung aufzutragen. Gießen Sie das Ganze, um Ihre kostbare Zeit zu sparen. Vergessen Sie nicht, die Lösung an einer kleinen Stelle zu testen, bevor Sie die gesamte Menge auftragen. Das gibt Ihnen Sicherheit, ohne dass Sie Angst vor Verfärbungen haben müssen.Lassen Sie es noch ein paar Minuten einwirken. Schrubben Sie die Fugen mit einer elektrischen Reinigungsbürste. Spülen Sie nun mit Wasser nach und tragen Sie eine Fugenversiegelung auf.Noch ein paar Tipps für ein sauberes BadezimmerManchmal können natürliche Produkte Wunder bewirken: Mischen Sie Backpulver und Ammoniak mit lauwarmem Wasser. Wischen Sie die Lösung auf und spülen Sie sie mit einem Lappen oder Schwamm ab. Das Badezimmer wird wie neu glänzen.Nehmen Sie eine Flasche Mundwasser und geben Sie ¼ Tasse davon in die Toilettenschüssel. Schrubben Sie die Toilette mit einem elektrischen Schrubber und spülen Sie sie.Sie können Antazidum-Tabletten mit Backpulver verwenden. Lassen Sie sie 20 Minuten lang auflösen. Schrubben Sie die Schüssel mit einer Bürste, um eine optimale Reinigung zu erzielen.Ihre Badezimmerdecke kann Flecken oder Schimmel aufweisen. Um sie zu reinigen, füllen Sie einen Eimer mit Wasser und gleichen Teilen Essig und Wasser. Tauchen Sie den langstieligen Schwammwischer in die Lösung und drücken Sie ihn aus. Beginnen Sie mit der Reinigung eines Abschnitts nach dem anderen.Stellen Sie eine Paste aus Zitronensaft und Borax her und tragen Sie diese auf die verschmutzte Toilettenschüssel auf. Lassen Sie die Paste 2 Stunden lang einwirken und schrubben Sie sie mit einer elektrischen Reinigungsbürste. Dies ist sehr effektiv bei der Beseitigung des Wasserstandsrings.Eine alte Zahnbürste und Paste können wie ein Zauberstab wirken. Um die Staubflecken zu entfernen, müssen Sie ein wenig Zahnpasta auf die Wanne, das Waschbecken und die Kommode geben und schrubben.Warum brauchen Sie eine elektrische Scheuersaugmaschine für maximale Reinigung?Leicht und einfach zu haltenEin leistungsstarker Akku, der lange hältVerstellbarer langer VerlängerungsgriffStufenlos einstellbarer WinkelVier BürstenköpfeAufrüstbar auf mehrere FunktionenKabelloses SystemZusammengefasstDie Reinigung Ihrer Toilette ist eine äußerst wichtige Aufgabe. Aber jetzt haben Sie gelernt, wie Sie Ihr Bad effektiv reinigen können. Wenden Sie die genannten Methoden an und sehen Sie das Ergebnis. Zusätzlich wird die elektrische Reinigungsbürste Ihre Aufgabe erleichtern.