DRK Hamburg Altona und Mitte: Zentrale Aufgaben des Katastrophenschutzes

Überarbeitung Katastrophenpläne ganz oben auf der To-Do-Liste

Reichelt stellte fest, dass man für eine Katastrophe dieses Ausmaßes keine konkreten Pläne in der Schublade hatte. Er forderte, die Katastrophenpläne in allen Punkten durchzugehen, bestehende Lösungen auf den Prüfstand zu stellen und die Maßstäbe bei solchen Lagen zu überprüfen. Wolfgang Konrad, stellvertretender Vorsitzender des DRK Kreisverbandes Hamburg Altona und Mitte, kennt diese Problematik: „Genau das ist eine der zentralen Aufgaben des vorbeugenden Katastrophenschutzes. Auch wenn wir zukünftige Szenarien nicht voraussehen können, müssen wir aus den Analysen aktueller Katastrophenlagen schnell und sorgfältig die richtigen Schlüsse ableiten!"