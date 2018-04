Aktiv in Halle: Sonntagsspaziergang

von den Klausbergen zur Forstwerder Insel

Bei strahlenden Sonnenschein stand ein Besuch der Klausberge auf dem Plan. Mit der Havag Linie 8 und einen kleinen Schwenk durchgings weiter zu den Klausbergen. Der Weg auf der linken Seite - gegenüber vom Hintereingang des Zoos - Klausberge deshalb, unterhalb desstand wohl eine(Klausner). Dem Weg bergauf folgend erreicht der WandererIn die, mit einem etwas zugewachsenen Blick, zur Giebichenstein. Eichendorff verewigte Halle mit einem Gedicht. Hinter der steinernen Bank verewigte sich der. Der Weg führt weiter zum Trockenrasen zum Plateau mit einem phantastischen Panaoramablick über die Saale, zur Pauluskirche und zum Ochsenberg, rechter Hand. Der Fußweg schlängelt sich den Berg hinunter zur Saale, zum Rive Ufer, Richtung Forstwerder, eine der Inseln in der Saale und ein Naturschutzgebiet. Diespannt sich über den Saalearm zur, mit einem Baumbestand aus Eichen und Eschen, manche zwischen 150 und 200 Jahre alt. Zwischen trockenen Laub sprießen filigrane gelbe Büten des- Ranunculus ficaria - und über den WandereIrn zwitschern die Vögel. An zwei Stellen liegen Bäume über dem Weg, es sind schmalere, die "Xavier" oder "Friederike", nicht standhielten. In vergang-enen Jahrzenten gab es hier eine Badestelle.Der Weg führt zurück überdie Katzenbuckelbrücke zur weiter zur Jahn Höhle, hier suchte Turnvater Jahn einige Tage Unterschlupf. Jahn (1778 - 1865) entwickelte die Turnbewegung, aus der auch die Freiwillige Feuerwehr entstand. Er hat eine interessante Biografie und vielleicht kennen einige Leser "frisch, fromm, fröhlich und frei".Richtung Rive Ufer bis zur Ziegelwiese, auch eine Insel, sind es etwa 4 km.Der 2. Verschönerungsverein pflanzte Bäume, Sträuche, legte Wege zur Erbauung aller an. Auf der Peißnitz-Insel, in der Heide - dort den ersten Kolkturm, dem Tittelweg, u.v.a.Vorsitzender, des 2. Verschönerungsvereines: FiebigerDie Forstwerderbrücke wurde 1928 gebaut, Entwurf Stadtbaurat Adolf HeilmannDa steht eine Burg übern Thale,Und schaut in der Strom hineinDas ist die fröhliche Saale,Das ist der Giebichensteines gibt noch mehrere Strophen