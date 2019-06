Suffolk Youth Wind Orchestra – Sommerkonzert Haaner Sommer

Bühne am Haaner Sommer-Strand

Bühne am Haaner Sommer-Strand , Neuer Markt 48 , 42781 Haan DE

Haan : Bühne am Haaner Sommer-Strand |

Suffolk Youth Wind Orchestra

Die im Herbst 1990 gegründete Gruppe vereint über 30 Mitglieder im Alter von 11 bis 18 Jahren. Das SYWO überzeugt mit einer breiten Palette an Musikrichtungen. Ihr Repertoire reicht von Blasorchesterwerken über Jazz, bis hin zu Big Band und Showmusik. Neben bevorstehenden Auftritten in Suffolk (einschließlich der jährlichen „Suffolk Show“) ist eines der Jahreshighlights die Deutschland-Tournee in Düsseldorf.



Leitung: Marion Hinds

Dirigent/in: Ruth Ryan, Michael Waters und Mark Whiteman



Musik aus Film, Pop und Broadway



Eintritt frei





Freitag, 2. August 2019 um 17:00 und 19:00