Kurs für Eltern in Trennung

Günzburg : Erziehungsberatung |

Kinder Im Blick

Kursprogramm für Eltern in Trennung



Wenn Eltern sich trennen, verändert sich vieles, vor allem auch für die Kinder. Sie brauchen nun besonders viel Zuwendung, um die neue Situation gut zu bewältigen.

Das ist für die meisten Eltern nicht leicht. Finanzielle Probleme, Konflikte mit dem anderen Elternteil und mehr Stress fordern Kraft, Zeit und Nerven, gehen oft auf Kosten der Kinder, aber häufig auch auf Kosten des eigenen Wohlbefindens.



Die Themen im Einzelnen sind:

• Wie kann ich die Beziehung zu meinem Kind positiv gestalten, seine Bedürfnisse in der Krise wahrnehmen, auf seine Fragen und unangenehmen Gefühle reagieren?

• Wie kann ich den Kontakt zum anderen Elternteil im Sinne meines Kindes konfliktfreier gestalten?

• Was kann ich für mich selber tun, um Stress abzubauen und neue Lebensperspektiven zu entwickeln.



Termine Herbstkurs, Kursort Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung, Hofgartenweg 8, Günzburg

Jeweils freitags 11.10., 18.10., 25.10., 08.11.,15.11., 22.11.2019 von 08.30 bis 11.00 Uhr



Begrenzte Teilnehmerzahl (max. 10), daher rechtzeitige telefonische Voranmeldung notwendig.

Unkostenbeitrag beträgt 10,00 €/Teilnehmer



KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Günzburg

Hofgartenweg 8

89312 Günzburg

Tel.: 08221-95401

Mail: eb.guenzburg@kjf-kjh.de