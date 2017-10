Zydeco-Annie & Swamp Cats mit Gastmusiker: HELT ONCAL mit Singer/Songwriter/Cajunfiddler im Birkenried

Zydeco Annie wird morgen am Sa 21.10.17 zusammen mit dem gebürtigen New Orleans Profimusiker HELT ONCAL und Ihrer Band "Swamp Cats" im Birkenried auftreten. Beginn: 20.00 Uhr







Zydeco Annie gehört zu den glänzenden Perlen der Region, die mit Südstaatenmusik "Zydeco und Cajun" vor Jahren ein bislang wenig bekanntes Musik-Genre für sich und auch für das hiesige Publikum entdeckt hat. So wurde die Profimusikerin Anja Baldaufzur leibhaftigen "Zydeco Annie" und taucht mit Ihrer Band "Swamp Cats" tief in die Cajun- und Zydecomusik Louisiannas ein.Mit jedem Lied erzählt sie vom "Deep South" der USA und trägt diese Magie weiter: die Weite der Baumwollplantagen, heiße Nächte in den Bars von New orleans, kreolische Lebensfreude und mystische Voodoo-Klänge aus den Sümpfen. Direkt aus dem Herzen von New Orleans, das von seinen Einwohnern wegen seiner leichten Lebensart auch "Big Easy" genannt wird, stammt der charismatische Singer/Songwrither HELT ONCAL. Sein Handwerk erlernte er in den Künstlerkneipen des "French Quarter", spielte sich durch die Clubs und Bars der "Bourben-Street", dort wo die Besten der Guten tagtäglich ihre Kunst darbieten. In den Jahren1992, 1994 und 1997 wird er vom GACMF nominiert und gewannt gleich drei Mal den heißbegehrten Award "Musiker des Jahres"... und das erwartet das Publikum: Lebensfreude pur mit absoluten Profimusikern die ihr Handwerk verstehen.Eintritt 16 EURO (14 erm.) Reservierung empfohlenKartenreservierung unter Tel. 08221 - 242 08 bitte auf den Anrufbeantworter sprechen