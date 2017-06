Progressive Stubenmusik trifft auf südamerikanische Lebenslust ...

... heimatliche Klänge mit modernen Einflüssen aus der Pop- und Weltmusik - dargeboten vom Lanzinger Trio - treffen auf argentinische Tango- und brasilianische Samba-Rhythmen der Formation "Concerto Latino". Diese heiße Kombination verspricht bei hoffentlich ebenso heißem Wetter ein tolles Openair im Schlosshof Höchstädt.



Ausgehend von ihrer Heimat sorgt das Lanzinger Trio mit ideenreichen Walzern, Landlern und Polkas mit Zither, Hackbrett und Gitarre für frischen Wind in der Volksmusik. Dabei verweben die drei Profimusiker Komalé Akakpo, Jörg Lanzinger und Hannes Mühlfriedel raffiniert 70 Jahre Popmusikgeschichte mit handwerklicher Meisterschaft zu einem berührenden und mitreißenden Klangteppich – einem schwäbisches Unikat, dessen Fransen bis nach Kalifornien und Afrika reichen. www.saitentrio.de Das Dillinger Quintett "Concerto Latino" wird diesmal von der Percussionistin Ellen Mayer begleitet. Ellen Mayer ist neben anderen Projekten Dozentin an der staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Mannheim. www.ellenmayer.com Die musikalische Bandbreite von Concerto Latino reicht von konzertanten Tango-Nuevo-Kompositionen eines Astor Piazzolla bis zu typischen Bossa Nova Kompositionen. Choro Rhythmen – ein brasilianischer Musikstil des beginnenden 20. Jahrhunderts – runden zusammen mit der einen oder anderen zeitgenössischen Samba-Komposition das Programm ab. Sonja Lorenz (Flöte), Agata Englert (Gitarre), Ellen Mayer (Percussion), Franz Heim (Kontrabass), Christian Kempter (Vibraphon). www.concerto-latino.de Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung im Schlosskeller statt.Eintritt: 10 EuroKartenreservierung: 09074/4412 oder claudia.kohout(at)hoechstaedt.de