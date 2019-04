Que bonito es el amor - die neue Single von NICEFIELD

zusammen auf Tour! Die gebürtige Spanierin und der in Hessen geboreneAndreas stehen als NICEFIELD schon seit Jahren erfolgreich auf derBühne, veröffentlichen beliebte CDs und widmen sich neben rhythmischenKlängen auch immer wieder verstärkt aussagekräftigen Texten. Dasmusikalische Ehepaar schreibt viele seiner Songs selbst und lässt dabeisehr gerne Einflüsse aus seiner Umgebung zu. Sei es durch Erlebnisse,Freunde oder wie in diesem Fall durch Familie. So war das nämlich beider Erarbeitung des Textes zum neuesten Single-Titel "Que bonito es elamor", dann hierzu kam die Idee von Susanna's Vater J. Manzano, der auchheute noch in Spanien lebt. Seine Idee aufgegriffen schrieb Susannawunderbare Textzeilen, die sie zusammen mit ihrem Partner Andreas alsNICEFIELD in eine starke Melodie verpackte. So kann man ihren neuestenTitel gut und gerne als echtes Familienwerk bezeichnen, was ihn sichernoch authentischer macht.Erinnerungen an schöne Momente und so manches "Kribbeln im Bauch" lassendie Aussage und/oder die Frage zu: Wie schön ist Liebe? - bzw. "Quebonito es el amor". Spanische Mentalität gemixt mit rhythmischen Klängenund einem textlichen Thema, das in die Seele geht. Wir wünschen guteUnterhaltung!Überall als Download erhältlich, wie z.B. bei Amazon etc.!NICEFIELD"Que bonito es el amor"Label: Tyrolis LC 08453www.tyrolis.comwww.woerle-musicland.dewww.nicefield.eu