Das Musikvideo zu CANTALO von Nicefield ist da!!!

sympathischen Künstler den Zuhörerinnen und Zuhörern positive Signalesenden möchten. Die gebürtige Spanierin Susanna und der in Hessengeborene Andreas lieben das Leben und die Musik. Das ist natürlich beiihren Songs klar und deutlich zu hören! Auch bei ihren Live-Auftrittenerzeugen sie pure Emotionen, die einen lange nicht mehr loslassen.Das musikalische Ehepaar schreibt die meisten seiner Titel selbst undauch "Cantalo" stammt aus der Feder von Susanna und Andreas. Mit diesemLied einfach mal kurz die Sorgen des Alltags hinter sich zu lassen oderan all das Schöne zu denken, das man im Urlaub erleben durfte. Genau daswollen die Beiden mit ihrem neuesten Titel erreichen. "Gerade in diesenZeiten ist es uns sehr wichtig, gute Gefühle zu vermitteln und dasUrlaubsfeeling und die Glücksgefühle einzufangen, sowie weiterzugeben"(Zitat: Nicefield). Mit "Cantalo" (zu Deutsch SING ES) ist es den Beidenerneut eindrucksvoll gelungen, Rhythmus, Melodie, Text und ihre beidenStimmen wundervoll miteinander zu vereinen.( Wörle-Musicland )*********************youtube Official Video: