Der Fall Lütge - Kinderschänder in Deutschland

EK Herr van Herste! Was sagen Sie zum Fall Lüdge?vH Der massenweise Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in NRW schockiert eigentlich nur im ersten Moment. Im zweiten Moment fallen mir mehrere Fälle ein, in denen Kinder in großem Stil geschändet wurden, ohne dass sich jemand dafür interessiert hätte.EK Wie meinen Sie das?vH Ich habe schon mehrfach auf verschiedene Vorkommnisse hingewiesen. Leider stieß ich auf nur geringes bis gar kein Interesse.Auf Buchmessen kam es immer wieder vor, dass mir Frauen von ihrem Missbrauch in Kindertagen erzählten. Ich habe mehrere Geschichten z. B. in Buchform veröffentlicht, in einem Fall sogar eine Dokumentation darüber gedreht. Die Reaktionen, die ich damit auslöste, waren eher ablehnend. Man warf mir vor, Gebrauchsanweisungen für Kinderschänder auf den Markt zu bringen. Andere glaubten, ich hätte mir alles in meinem vermeintlich kranken Hirn ausgedacht. Wieder andere konnten nicht glauben, dass es Opfer gab, die sich erst nach Jahrzehnten an die Taten erinnerten.EK Aber Sie haben doch in Ihrem Ratgeber „Die Kraft in Dir“ sehr verständlich erklärt, wie es zu diesen Erinnerungslücken kommt.vH Was nützt ein Ratgeber, dessen Inhalt nicht ernst genommen wird, weil er a nicht von einem Arzt verfasst wurde und b dessen Inhalt nicht gern gesehen wird, weil er Dinge beim Namen nennt, die viele Menschen lieber verschweigen würden.EK In den Büchern „Die Goldesel-Töchter“, „Mein Vater, der Diakon“, „Die Burg der Nymphen“, „Die Stille eines Lebens“, „Das Ende des Jägers“ und „Meine Kindheit in Rotterdam“ haben Sie Opfer zu Wort kommen lassen, die mutig genug waren, ihre Geschichte zu erzählen.vH Ich kann mich erinnern, dass wir hin und wieder zäh gerungen haben, da einige der Opfer Angst vor der Veröffentlichung hatten. Ich konnte sie beruhigen, in dem ich ihnen erklärte, dass die Geschehnisse mehrere Jahrzehnte zurückliegen würden und heute wohl keine Gefahr mehr bestehen würde.EK Was haben Ihre Bücher bewirkt?vH Nach dem Erscheinen von „Das Ende des Jägers“, das von einer Kinderschänder-Industrie in Thailand handelt, machte sich ein kleiner Schock breit, der allerdings nicht lange anhielt, Aber immerhin.„Mein Vater, der Diakon“, „Meine Kindheit in Rotterdam“ und „Die Stille eines Lebens“ führte den Menschen vor Augen, was in Kirchenkreisen so abgeht. Allerdings erschienen diese Werke schon am Anfang des neuen Jahrtausends, also vor der großen Aufdeckungskampagne. Das führte dazu, dass über die Bücher eher ungläubig der Kopf geschüttelt wurde. Heute ist klar, dass solche Übergriffe häufig vorkommen. Heute schüttelt niemand mehr den Kopf.Und die „Goldesel-Töchter“ machten schon damals klar, dass es Banden gibt, die weltweit operieren und unglaublich viel Geld damit verdienen, Kinder zu missbrauchen, zu quälen und bestialisch zu töten.EK Was sagten denn die Medien zu Ihren Veröffentlichungen?vH Die große Masse der Medienvertreter wollte mit diesen Themen lieber nichts zu tun haben. Ich wurde verspottet und ausgelacht – oder einfach ignoriert. Die Kirche verhinderte mehrfach, dass ich in Talkshows meine Sicht der Dinge darlegen konnte. Anstatt die Opfer zu hören, wurden die Täter ins Fernsehen gesetzt, die dann gebetsmühlenhaft ihre angebliche Erschrockenheit verbreiten durften und natürlich lückenlose Aufklärung versprachen, auf die ich noch heute warte.EK Ist denn rein gar nichts passiert?vH Na ja, hin und wieder durfte ich mal etwas sagen, aber nicht zu viel. Eine kleine Doku von ein paar Minuten strahlte Pro7 aus. Allerdings hielt sich der allgemeine Aufschrei des Volkes in Grenzen. Dafür war sich dieser Sender etwas später nicht zu schade, mich auf Betreiben der Kirche lächerlich zu machen. Angeblich hätte ich eine Sekte gegründet und Frauen zum Lesbensex gezwungen.EK Das ist doch Schwachsinn.vH Natürlich ist das Schwachsinn, aber meine Gegner fühlten sich bestätigt. Man glaubt eben, was man glauben will, auch wenn es noch so ein Humbug ist.EK Hat sich denn mal jemand bei Ihnen entschuldigt?vH Ein Reporter hat mich vor ein paar Wochen angerufen und mir erklärt, dass er Abbitte leisten müsse. Er hätte sich damals nicht vorstellen können, zu was Priester, Ärzte oder Polizisten in der Lage wären. Er hätte sich niemals vorstellen können, dass solche Leute Kinderschänder sein könnten. Meine damaligen Ausführungen, die er für maßlos übertrieben gehalten hätte, seien um ein Vielfaches übertroffen worden. Alle anderen haben offenbar nicht den Mumm, mich ein weiteres Mal zu kontaktieren. Und gerade die, die mich damals z. B. mithilfe der katholischen Kirche hingerichtet haben, können offenbar nur mithilfe einer weltweit agierenden Organisation Menschen auf den Scheiterhaufen stellen. Selbst allerdings sind sie zu feige, ihren Irrtum zuzugeben.Was man mit mir gemacht hat, steht in „Und täglich lügt die Monika“.EK Wie sehen Sie die Zukunft?vH Es wird so weitergehen. Die Kirchen werden nach wie vor mauern. Der größte Teil der Menschheit wird aus Feigheit wegsehen – siehe den Fall Högel. Wie viele Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern wussten oder ahnten, dass da was nicht stimmen konnte, und sahen einfach zu, wie ein durchgeknallter Typ hunderte Menschen zu Tode bringt. Und genauso werden Polizisten wegschauen, wenn Kollegen Kinder schänden oder Priester oder Ärzte oder der Nachbar.EK Ist das nicht frustrierend für Sie?vH Natürlich ist es das. 