35 Jahre sind genug

Am 15. Februar 1984 wurde unsere Praxis eröffnet. Im Laufe der Jahre wuchs unser Patientenstamm stark an. Über 50% unseres Umsatzes erzielen wir durch Privatpatienten.Die Praxis liegt im Zentrum von Gnarrenburg, einer Einkaufs- und Wohnmetropole am Rande des Teufelsmoores im Elbe-Weser-Dreieck.Im Haus befinden sich Arzt, Fitness-Studio, Hörgeräte-Akustikerin, Eis-Café und Versicherung, in unmittelbarer Nähe Apotheke, Rathaus, Sparkasse, Modeläden, Bäckerei, Hotel, Restaurant etc.Einkaufsmöglichkeiten sind ebenso zahlreich vorhanden, wie Schulen, Ärzte, Apotheken etc.Die Praxis ist 140 qm groß. Wir bieten u. a. KG, MT, ML, Massage, UWM und Fußpflege an. Das Fußpflege- und Theken-Team kann übernommen werden. Ist aber keine Bedingung.Die Praxis ist ideal für zwei Behandler und bietet ein überdurchschnittliches Auskommen.Patientenstamm, Lage und Inventar sprechen für sich.Die Ablöse ist Verhandlungssache.KontaktPraxis PetersHindenburgstr. 5427442 Gnarrenburg04763 / 1022www.praxis-peters.de