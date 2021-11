VILSMAYER NEUER VORSITZENDER FREIE WÄHLER GILCHING

Gilching - „Wir mussten eine neue Vorstandschaft wählen, deshalb konnten wir unsere Mitgliederversammlung, die längst überfällig war, nicht weiter auf die lange Bank schieben“, sagte Matthias Vilsmayer, neuer Vorsitzender des Gilchinger Ortsvereins Freie Wähler. Die Versammlung habe außerdem coronabedingt nicht öffentlich, sondern über Hybrid stattgefunden, betont Vilsmayer.

“Eine Form der Kommunikation, die wir mittlerweile ja schon gewohnt sind. Teilgenommen haben zehn unserer Mitglieder.“ Insgesamt zählt der Ortsverein 42 Mitglieder, wobei Vilsmayer einräumte, dass „leider im laufenden Jahr vier Mitglieder ausgetreten sind, unter anderem auch wegen der Aussagen von Hubert Aiwanger, sich nicht impfen zu lassen. Das ist sehr bedauerlich. Ich hoffe aber, dass wir wieder einen neuen Aufschwung bekommen, wenn wir Corona in den Griff bekommen haben und dann auch wieder aktiv werden können.“ Nach dem Wahl-Prozedere berichtete Vilsmayer, stellvertretender Landrat sowie Fraktionssprecher im Gemeinderat, über aktuelle Entwicklungen. Unter anderem brachte er die Mitglieder auf den neuesten Stand in Punkto der geplanten Feuerwehrhäuser in Gilching sowie im Ortsteil Geisenbrunn. Gesprächsstoff gab es auch in Bezug der neu gegründeten sowie formell auf rechtlicher Grundlage stehender Gemeindewerke, dem Bau von zwei neuen Kindertagesstätten, dem geplanten Umbau der Römerstraße sowie darüber, dass nach anfänglichen Schwierigkeiten nun das Mobilitätskonzept auf den Weg gebracht wurde und dass Oliver Fiegert (BfG) als Mobilitätsreferent anstelle von Christian Winkelmeier (SPD) eingesprungen ist. Kritik übte Vilsmayer aber auch an der Absage eines geplanten Workshops zum Thema Gilchinger Glatze. „Die Bebauung der Gilchinger Glatze ist eines unserer wichtigsten Themen für die Zukunft. Dazu wollten sich der Gemeinderat sowie die Verwaltung und beteiligte Experten am vergangenen Samstag treffen. Leider gab es wegen Corona ein paar Absagen, beziehungsweise den Vorschlag, über Hybrid an dem Workshop teilzunehmen. Das aber wollte unser Bürgermeister nicht und hat deshalb die Veranstaltung komplett abgesagt. Nun wird es wieder Monate dauern, bis wir das Thema auf dem Schirm haben werden. Diese Entscheidung kann ich nicht nachvollziehen.“Weiter in die Vorstandschaft gewählt wurden Pia Vilsmayer (im Gemeinderat stellvertretende Fraktionssprecherin) als Schriftführerin sowie Heinrich Lenker (dritter Bürgermeister), der künftig die Kasse unter Obhut haben wird. Als Kassenprüfer wurden Wolfgang Klaas und Jürgen Emich bestätigt. Uli Singer