V-Partei³ Treff in Gießen

Der Bezirksverband Mittelhessen der V-Partei lädt am Freitag, den 30. August zum Austausch für Interessierte und Mitglieder ab 18:00 Uhr ins 'Veganatural', Schiffenberger Weg 27, Gießen.„Wir freuen uns über Menschen die an eine nötige Veränderung in der Gesellschaft und der Politik glauben, sich austauschen und aktiv mitgestalten möchten“, so die Vorsitzende Astrid Muth.Die "V-Partei³ – Partei für Veränderung mit dem Motto: 'Wir lieben das Leben' wurde 2016 am Rande einer veganen Messe in München gegründet.Die Partei sieht sich als Sprachrohr von Menschen die sich pflanzlich ernähren sowie jener Bürgerinnen und Bürger, die sich der "Auswirkungen von Wachstum, Konsum und Essverhalten" bewusst sind und daher gesellschaftliche und politische Veränderungen anstreben. Die V-Partei³ will 'vereint Visionen verwirklichen'.Das politische Konzept der Partei stellt "Fragen der Nachhaltigkeit, des Friedens und des gesellschaftlichen Zusammenwachsens" in den Mittelpunkt. Die Kernforderungen beziehen sich vor allem auf die Verbesserung des Verbraucher-, Klima- und Tierschutzes.Mit dem Programm möchte die V-Partei denjenigen eine politische Heimat geben, die bei anderen Parteien wichtige wert- und zukunftsorientierte Inhalte in diesen und anderen Bereichen vermissen. Die Agraragenda 2030 übernimmt eine zentrale Position zur Erreichung der Kernziele.Die V-Partei³ tritt für eine werteorientierte Gesellschaft ein die sich ihrer Verantwortung bewusst ist und ein Zusammenleben nach altruistischem Prinzip als Grundlage für das soziale Miteinander sieht.Nach dem Motto “Wir lieben das Leben” richtet die V-Partei³ ihre Inhalte aus die die Förderung von Alternativen zu tiermisshandelnder Forschung, den Ausstieg aus der Massentierausbeutung, die Tierschutzverbandsklage, biovegane Landwirtschaft, Nachhaltiges Leben als Schulfach, das bedingungslose Grundeinkommen thematisieren und vieles mehr.Die Hauptzielgruppe der V-Partei³ sind Bürgerinnen und Bürger, die mit Weitsicht die globalen Zusammenhänge und Auswirkungen verstehen und in diesem Bereich wirksame Veränderungen in Gesellschaft und Politik erleben und zu Verbesserungen beitragen möchten.