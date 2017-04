Großflohmarkt am MONTAG 01.05. am Einkaufszentrum Westoria (real,-SB) in Gießen West. Der größte Flohmarkt in Gießen öffnet an diesem Feiertag seine Pforten! JEDER kann ohne anmeldung teilnehmen. Es stehen 50 Dachplätze und 400 Ausstellerplätze zur Verfügung!



Alle Infos auf www.Alpha-Events.org oder unter 064198679705



PS: JEDEN Samstag Flohmarkt am Solarpark in Wetzlar. Überdahct und beleuchtet und der Stand kostet nur 15€ inkl Auto!