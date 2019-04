ACHTUNG - ABEND Flohmarkt von 12-18 Uhr - Platzvergabe erst ab 11 Uhr !!!!

Bester Markt der Region am OsterMontag für dich in Gießen Schiffenberger Tal am REWE Center. Es ist keine Anmeldung erforderlich, Platzvergabe ist von 11-12 Uhr. Markt ist von 12-18 Uhr und jeder kann mitmachen !