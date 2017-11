Kommen Sie doch vorbei ....

SIE sind herzlichen eingeladen

zum den Weihnachtskonzerten des Ensemble GesDur !

dieses

Schlendern Sie gemütlich über den wunderschönen Weihnachtsmarkt und genießen Sie mit uns eine stimmungsvolle Stunde am Abend des 3. Advent.eine Stunde mit traditionellen und modernen Weihnachtsliedern, Gedichten und Instrumentalmusik. Im Anschluss anKonzert bieten wir Ihnen selbstgemachtenweißen Glühwein & Kinderpunsch & Lebkuchen. Lassen wir gemeinsam den Vorabend der Christnacht in gemütlicher Runde am Lagerfeuer ausklingen.Der Eintritt zu beiden Konzerten ist wie gewohnt frei. Um Spenden wird gebeten.Wir freuen uns auf Sie !