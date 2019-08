Wasseralfingen - Tiefer Stollen - eine Reise wert...

Besuchen Sie doch den "Tiefen Stollen" in Wasseralfingen (Aalen).Im Besucherbergwerk gibt es so viel zu entdecken !Fahren Sie gemeinsam mit einer erfahrenen Führerin in den Stollen ein und genießen Sie sauberste Luft, eine toll aufbereitete Führung mit aktuellen Medien (sogar unter Tage), einen interessanten Fußmarsch und beeindruckende Bergwerksarbeit.Besonders empfehlenswert für wissbegierige Kinder !Im "Tiefen Stollen" und später dem "süßen Löchle" wurde Eisenerz abgebaut.Mehr Infos zum Bergwerk, der Atemtherapiemöglichkeiten und den Öffnungszeiten gibt es hier: https://www.bergwerk-aalen.de/tiefer-stollen.249.h...