Wer wird Stadtmeister im Volleyball?

Gersthofen : Turnhalle Paul-Klee-Gymnasium |

Bald ist es wieder soweit.



Die alljährlichen Hallen-Stadtmeisterschaften finden für die Volleyballer und Volleyballerinnen dieses Jahr am Mittwoch, 28.06.2017, in der Turnhalle des Paul-Klee-Gymnasiums statt. Anpfiff ist um ca. 18:30 Uhr.



Die Gersthofer Volleyball-Teams freuen sich auf zahlreiche Mitstreiter.



Wer Lust und Zeit hat, meldet einfach ein Team an unter volleyball-leitung@tsv-gersthofen.de.



Wer kein Team hat, kann gerne trotzdem vorbei kommen. Es gibt sicher auch das ein oder andere Team, das sich über Unterstützung freut.