Gersthofen : Wirtshaus am Sportplatz 1909 |

Die Leitung der Handballabteilung lädt alle Mitglieder, sowie Interessierte am 11.09.2020 um 19.30 Uhr in Wirtshaus am Sportplatz zur Mitgliederversammlung ein.



Wir freuen uns über euer Kommen!