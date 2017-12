Sechs Punkte für Bezirksliga-Volleyballerinnen als Weihnachtsgeschenk?

Volleyball: Das zweite Adventwochenende soll sechs Punkte für die Gersthofer Bezirksliga-Volleyballdamen einbringen! Machen sie sich dadurch selbst ein Weihnachtsgeschenk?

Am kommenden Samstag, 09.12.2017, trifft der TSV Gersthofen ab 14:30 Uhr in der Turnhalle der Mittelschule Gersthofen jeweils auf die dritte Vertretung des FSV Marktoffingen und TSV Sonthofen.Nach vier Spielen und sechs Punkten steht Gersthofen auf dem siebten Tabellenplatz noch vor Marktoffingen 3 (Platz acht mit sechs Punkten nach sechs Spielen) und Sonthofen 3 (Platz neun mit vier Punkten nach acht Spielen).Die Gastgeberinnen begrüßen alle volleyballinteressierten Zuschauer und Fans, die in der Halle vorbei schauen wollen. Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt.