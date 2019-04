Mitgliederversammlung der Abteilung Volleyball des TSV Gersthofen

Die Abteilung Volleyball des TSV Gersthofen lädt euch dieses Jahr am Sonntag, 05.05.2019, recht herzlich zur alljährlichen Mitgliederversammlung ein. Beginn ist bereits um 18:30 Uhr im Wirtshaus am Sportplatz, Sportallee 12, in Gersthofen.

Neben einigen Grußworten des TSV-Präsidiums wird das Protokoll der letztjährigen Mitgliederversammlung 2018 angesprochen. Danach folgen Berichte der Abteilungs- und Jugendleitung sowie des Kassiers. Die einzelnen Mannschaftsvertreter berichten im Anschluss über die abgelaufene Saison 2018/19. Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit sich zu den Berichten auszutauschen, bevor es mit den Ehrungen einzelner Abteilungsmitglieder weiter geht. Zum Schluss werden noch im Vorfeld eingegangene Anträge behandelt und Wünsche und Anregungen diskutiert.Die Abteilungsleitung freut sich auf viele Teilnehmer und eine Versammlung in großer Runde.